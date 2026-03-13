巨人は１３日、ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳの複数名の会員によるチケット転売行為が確認されたとして、退会処分としたことを発表した。当該会員は今後、再び入会することはできない。球団ホームページやＳＮＳに記載された声明文は以下。「読売巨人軍は、ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳの複数名の会員による当球団ホームゲームのチケット転売行為が確認されたことから、『ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ＆ＧＩＡＮＴＳＩＤ会員規約』に