衝撃の「初スイング弾」を披露した。【監督インタビュー】帝京・金田優哉監督にズバリ聞いた「あの前田三夫前監督の後任という重圧はありますか？」昨秋の関東大会を制した山梨学院が、22日のセンバツ1回戦で長崎日大と激突。「高校四天王」の一角で「投打二刀流」の菰田陽生（3年）は、2023年春以来の優勝を目指し、「2番・一塁」で先発出場。初回の第1打席で、初球のカーブを振り抜くと、打球は左翼ポール際へ吸い込まれる先