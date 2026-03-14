WBC2026決勝トーナメント進出を決めた、大谷翔平投手（31、ロサンゼルス・ドジャース）ら野球日本代表「侍ジャパン」にメディアが沸き立つ一方、3月27日のセ・パリーグ開幕に向けてオープン戦を行なっているプロ野球。【写真】阿部監督、息子への野球指導は選手以上にきびしかった2年ぶりのリーグ優勝と日本一を目指す読売ジャイアンツだが、その戦いぶりに変化が起きている。ここまで9試合を戦って5勝3敗1分、12球団で4位とま