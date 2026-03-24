巨人は宇都宮、ルシアーノを支配下登録した24日の公示で巨人は育成契約選手だった宇都宮葵星（きさら）内野手、エルビス・ルシアーノ投手を支配下選手登録した。新たな1軍戦力誕生にファンは「楽しみすぎます」と早くも期待を寄せている。2023年ドラフトで育成3位指名を受け四国アイランドリーグplusの愛媛から巨人へ入団。俊足を最大の武器とし、2024年は2軍戦7試合の出場で打率.333。昨季は84試合で打率.289の成績で、浦田俊