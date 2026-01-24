大分市で5年前に発生した時速194キロの車による死亡事故をめぐり、福岡高裁による危険運転には当たらないとした判決を受け、遺族が上告に向けオンラインでの署名活動をはじめました。 この事故は2021年2月、大分市で当時19歳の男が運転する時速194キロの乗用車が、対向車線から右折した車に衝突。車を運転していた小柳憲さんが死亡しました。この事故をめぐり、福岡高裁は22日、危険運転致死罪の適用を認めた大分地裁の一審判決を