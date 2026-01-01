Á°²ó£±£°·îÊ¬¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë00:00 ·ë²Ì0.2% Í½ÁÛ0.2%Á°²ó0.2%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ) ·ë²Ì2.8% Í½ÁÛ2.7%Á°²ó2.7%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ) ·ë²Ì0.2% Í½ÁÛ0.2%Á°²ó0.2%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ) ·ë²Ì2.8% Í½ÁÛ2.8%Á°²ó2.7%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)