ºÆÁ÷¡§ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡ÚPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Û
Á°²ó£±£°·îÊ¬¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë00:00
·ë²Ì¡¡0.2%
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.8%
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.2%
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.8%
Í½ÁÛ¡¡2.8%¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
