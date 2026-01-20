[1.20 U23アジア杯準決勝 日本 1-0 韓国 ジッダ]大岩ジャパンが“日本の育成”の歴史を切り拓いた。U-21日本代表は20日、AFC U23アジアカップでU-23韓国代表と対戦し、1-0で勝利。五輪予選を兼ねる大会では2度の優勝経験を持つ日本だが、五輪予選を兼ねない大会では史上初の決勝進出となった。また次回ロス五輪では参加国減によってアジアからの出場2枠と狭き門となる中、“ノルマ達成”のファイナリストとなった。準決勝の韓