出会いに恵まれた半生劇団東京ヴォードヴィルショーを主宰し、舞台だけでなく映画やドラマでも活躍する、ベテラン俳優の佐藤B作（76）が2月に喜寿を迎える。【写真を見る】がんを克服し、俳優として活躍を続ける「佐藤B作」「こんなに長く俳優を続けられるなんて、正直に言って思っていなかった。自分でも信じられないね」演劇人を目指して早大商学部を中退し、24歳の若さで劇団を立ち上げてから半世紀以上というご本人はそう