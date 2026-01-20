Image: Adriano Contreras/Gizmodo US 昨年末からMetaの予算カット・人員削減の噂は出ていましたが、早々に現実となりました。MetaのXR/VR部門であるReality Labsが10％の人員削減を実施。およそ1,500人がMetaから離れることになります。数年で700億ドル溶かした。XR/VR部門の実情Reality Labsの人員削減は驚くことではありません。以前から莫大な予算喰い部署だったからです。今の投資が数