テレビアニメ『名探偵プリキュア！』とのコラボ企画「TVアニメ『名探偵プリキュア！』×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン」が、2月5日（木）〜3月3日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ12店舗で開催される。【写真】描き下ろしイラストを使用！キュートなコラボグッズも登場■楽しい企画がたくさん今回開催される「TVアニメ『名探偵プリキュア！』×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン」は、明智あんなや小林みく