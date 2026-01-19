全国に73店舗を展開している「ステラおばさんのクッキー」。大ぶりでザクザク食感のクッキーを販売しているお店です。9日・19日・29日に開催している、好きな種類を10枚690円で購入できる「お客様感謝デー」も人気ですが、実は19日には同時に「クッキー詰め放題」も実施しています。どうやったら参加できるのか? どのくらいお得なのか? 初めて挑戦してきました。「ステラおばさんのクッキー詰め放題」に初挑戦○月曜日の朝なのに整