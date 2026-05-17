お笑いコンビ「フォーリンラブ」バービーのレギンスファッションが注目を集めている。バービーは１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「レギンスファッション、どこまでイケるのか日々微調整中」と書き出すと、「公園、そして家。犬は完全に受け入れてくれています。人間界はまだ探り探りです。古い街並みには景観法違反な気がしてきた」とつづり、レギンスファッションで生活する様子を写したショットを集めて公