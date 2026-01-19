上野動物園の双子のジャイアントパンダが今月27日に中国へと出発することが決定しました。中国への返還が決まっている上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」について、東京都は今月27日の日中に上野動物園を出発し、当日夜に成田空港から中国・四川省へ向かうことを明らかにしました。2頭は中国野生動物保護協会との協定により返還されることが決まっていて、最終観覧日は今月25日です。2頭の返還により国内での