「新年の皇室は行事が目白押しです。元日の新年祝賀の儀を皮切りに、2日には一般参賀。そして1月中旬の恒例行事として、学問の権威者から講義を受けられる『講書始の儀』と、『歌会始の儀』が行われます」（宮内庁担当記者）【画像】講書始の儀に初めて参加された悠仁さま“とんぼ愛”溢れる歌を御用掛の歌人が絶賛2026年新年祝賀の儀に参加した悠仁さま©時事通信社1月14日の歌会始。とりわけ注目を集めたのが、歌会始に