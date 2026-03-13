3月6日から2日間の日程で、公務のため北海道を訪れている秋篠宮家の紀子さまと長男の悠仁さま。6日の午後、お二人は留寿都村にあるこども園を訪問された。悠仁さまは、優しかった「悠仁さまは園児たちとかるたを楽しまれました。途中、悠仁さまが『王様じゃんけんしよう』と呼びかけ、ご自身が取られた札を子どもに譲られる場面も。昨年の大阪・関西万博を訪問された際、会場について『皇居より広いですね』と冗談を交えて感想