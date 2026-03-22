2月13日、佳子さまは東京・元赤坂の秋篠宮邸で、友禅や漆器などの伝統工芸士と懇談した。宮内庁によると懇談は約1時間で、佳子さまは金釘を使わず板材を和家具に組み立てる「江戸指物」の職人ら6人から説明を受け、熱心に耳を傾けていたという。【写真】大会でジャンプやスピンを披露！中学1年生のときの佳子さま佳子さまが新型コロナで欠席した記念式典昨年11月に出席する予定だった伝統工芸士たちの記念式典を、佳子さまが新