「キャンパスはとにかく広いので、筑波大生は自転車がないと生きていけない。悠仁さまもスポーツリュックを背負い、自転車に乗って構内を走っている姿をよくお見かけします」（同級生）【画像】まさに19歳の学生そのもの…悠仁さまが食べているものを写真で一気に見る悠仁さま（宮内庁提供）◆◆◆春休み期間は京都市をご訪問少し目立ちはするけれど、世のティーンエイジャーと同じように、大学での「キャンパスライフ」を謳歌