絶大な愛子さま人気に紀子さま大焦り？悠仁さまアピールは失敗か現代ビジネス

絶大な愛子さま人気に紀子さま大焦り？悠仁さまアピールは失敗か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 紀子さまは絶大な「愛子さま人気」に焦っているようだと、週刊現代が伝えた
  • 悠仁さまのスキー姿が報じられた翌日、WBCでは天覧試合が実施されたそう
  • 愛子さまのイメチェン姿などが話題となり、世間の注目をかっさらったという
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