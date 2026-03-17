男女複数人の食事会も通学される筑波大は春休み期間の中、悠仁さまは3月5〜7日の日程で北海道を訪問され、「世界スキーオリエンテーリング選手権大会」を母・紀子さまと一緒にご覧になられた。さかのぼって2月には明治天皇陵などを参拝するために京都を訪れたり、赤坂御用地内の赤坂東邸で秋篠宮ご夫妻が主催のお茶会に出席されたりしたことが公表されている。では公表されていないほうの大学生活の現状はどうか。依然として宮