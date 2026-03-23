3月16日、三笠宮家の彬子さまがルクセンブルクとモナコに向け、羽田空港を出発された。今回の訪問について宮内庁は、モナコ公アルベール2世からの招待により、同国で開催されるラグビーの国際大会を観戦されるなどの「非公式訪問」と発表している。【写真】確執が噂される信子さまと彬子さま…母に甘える幼少期の写真悠仁親王殿下の京都へのお成りは皇族費から捻出「今回の彬子さまの“非公式訪問”についてネット上では、皇族方