秋篠宮家の長男・悠仁さま筑波大学に入学して1年が過ぎようとしている。この1年の間に成年式も終え、"将来の天皇"としての活動に一層注目が集まっているが、"プライベート"との両立はどうなのか。悠仁さまのキャンパスライフを取り巻く環境とは。【全3回の第1回】【写真】手には信玄餅味のアイス、女子学生の前で弾ける笑顔を見せられた悠仁さま。他、スキー合宿後にサービスエリアに立ち寄る悠仁さまなども昨年4月に筑波大