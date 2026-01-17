アニメ『メダリスト』の劇場版が制作されることが発表された。24日より放送されるテレビアニメ第2期のその後のストーリーが描かれる。あわせて、テレビアニメ第2期のキービジュアルが公開された。【動画】公開された『メダリスト』テレビアニメ第2期1話予告本作は、つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度