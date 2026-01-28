アニメイトは、「アニメイト香港」を2025年12月23日にオープンした。日本をはじめ、特にアジアで話題の最新グッズや書籍、購入特典を多数用意するほか、香港限定企画も展開する。人気作品とのコラボレーションを楽しむことができる「グラッテ（コラボドリンク）」も導入する予定。オープン企画として、表面に「呪術廻戦」「IdentityV第五人格」「ALIEN STAGE」からいずれか1つ、裏面に「アニメ店長」が描かれた特製ショッピング