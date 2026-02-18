【アニメイトブックフェア2026】 4月4日～5月6日 開催予定 場所：全国アニメイト・アニメイト通販 アニメイトは、書籍の超大型フェア「アニメイトブックフェア2026」を4月4日から全国アニメイト・アニメイト通販で開催する。期間は5月6日まで。 「アニメイトブックフェア2026」では、コミック・文庫・雑誌など、書籍関連商品を購入、または予約1点ごとに「フェアポイント