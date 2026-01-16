従業員が信じた経営者からのメールは偽物。1億円をだましとられました。 【写真を見る】会社アドレスに届いた経営者からのメールは偽物だった ｢LINEグループに経理担当者を招待｣→｢直ちに1億円を振り込むように｣ 1億円をだまし取られる被害 警察によりますとおととい、岐阜県多治見市に住む60代の経営者の男性を差出人とするメールが、男性の会社のアドレスに届きました。 メールには「LINEのグ