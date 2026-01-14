長崎県警は14日、警察官などを装い80代女性から金塊をだまし取った事件の「受け子」だったとして、詐欺の疑いで埼玉県蓮田市、アルバイトの加藤宏司容疑者（59）を逮捕した。長崎県警は、3回にわたって計約4億円相当の金塊がだまし取られたとみている。逮捕容疑は昨年12月9日、長崎県平戸市内の女性宅を訪れ、約2億円相当の金塊が入った段ボール4箱をだまし取った疑い。県警によると、女性は昨年8月以降、検事や警察官を名乗