今年の6月は、近年では珍しい「しつこい梅雨」となり、大雨リスクが高まりそうです。昭和〜平成初期に見られた「梅雨後半の大雨パターン」に近く、雨の日が途切れにくいのが特徴です。蒸し暑い日が多く、夜間の熱中症リスクも早い時期から高まるでしょう。梅雨明け後も、局地的な豪雨に注意が必要です。6月は前線が停滞しやすく「しつこい梅雨」局地的な豪雨も今年の6月は、雨の日が途切れにくい「しつこい梅雨」となり、大雨リ