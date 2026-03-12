女優・筧美和子(32)が11日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。「息が止まるくらい泣いた」というドラマについて語った。ケンドーコバヤシ、「アンガールズ」山根良顕田中卓志、「≒JOY」江角怜音、筧の5人でおすすめのドラマについてトークを展開。ケンコバがTBS系「不適切にもほどがある！」、山根がTBS系「ザ・ロイヤルファミリー」を挙げる中、筧はTBS系「海に