急な商談や会議が決まったら、どのように準備をして臨むといいか。ジャーナリストの大野和基さんは「ビジネスパーソンは"トピック"ではなく、事前に少しでもその人となりを知りフォーカスすることで、準備期間の短さも十分リカバーできる」という――。※本稿は、大野和基『世界基準の「質問力」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです■準備のクオリテ