まだまだ寒い日が続いており、自然と恋しくなる「おでん」。家庭で囲む鍋としても、外で一品つまむ料理としても親しまれていますが、どの具が好きかは人それぞれ。あなたは、どの「おでんの具」が一番好きですか？All About編集部では、全国20〜60代の250人を対象に「好きなおでんの具」に関するアンケートを実施。ランキング結果を紹介しつつ、日本のグルメ事情に詳しい地子給奈穂さんが、支持を集めた具材の魅力やその理由を解説