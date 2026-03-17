2014年に日本プロ麻雀協会の13期生としてプロ入りを果たした瑞原明奈（みずはらあきな）さん。現在は最高位戦日本プロ麻雀協会に所属しながら、2019年にMリーグ・U-NEXT Piratesからドラフト指名を受け、以降、Mリーガーとしても活躍しています。 2人の子供を育てながら「戦うママ雀士」として活躍する瑞原さんは、1年目にいきなりMリーグの優勝を経験、3年目の2021-22シーズンでは個人MVPを獲得す