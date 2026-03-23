長崎県教育委員会は23日、勤務する長崎市立小学校の児童に対し、日常的にゴキブリを意味する「G」と呼ぶなどしたとして、担任の男性教諭（64）を戒告の懲戒処分とした。教諭は「接し方がなれ合いになってしまった。猛省している」と話しており、教員を続ける意向だという。県教委によると、教諭は昨年7月、保護者との面談で児童について「むかつく」と発言。児童に対しても「むかつく」「目障り」と述べ、同9月には「転生でき