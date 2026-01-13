記事のポイント アジア発のニッチ香水ブランドが若年層の支持を追い風に国際的な存在感を高め、2026年の市場で勢いを増している。 独立系ブティックの台頭やグルマン系の流行を背景に、香水文化は地域性や限定性を軸に多様化が進んでいる。 アルファ世代を含む若年層の需要拡大により、高品質・高濃度やうま味系など新たな香り開発が加速している。香水ブランド「ベニュー（Venue）」は、誕生してからまだ数カ月だが、すでに世界各