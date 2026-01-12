中国大手の検索・情報サイトの百度に、最近になり「欧州から消えた中国の団体ツアー」と題された文章が掲載された。筆名は「旅界風雲」で、既成のメディアとは別に、個人あるいはグループが活動する、いわゆる「セルフメディア」としての記事発表だ。中国ではセルフメディアが発信した専門的な情報が、その分野に関心を持つ人に注目されることがしばしばある。以下は、投稿された文章の主要部分を再構成したものだ。観光地から姿を