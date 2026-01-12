1月11日、大阪でおこなわれた『緊急取調室 THE FINAL』の映画舞台あいさつで、女優の天海祐希が披露した “関西弁” が話題を呼んでいる。「『緊急取調室』は2014年からテレビ朝日系で断続的に放送されている、天海さん主演の人気刑事ドラマシリーズです。2025年10月から12月に『5th SEASON』が放送され、12月26日から劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が公開されています。天海さんは『どやった？ おもろかったやろ？ おもしろ