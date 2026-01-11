11日夕方、広島市南区にあるJR山陽線の踏切内で、20代の男性が列車にはねられ死亡しました。 ■竹内嘉菜記者リポート「事故があった現場では、規制線がはられており、列車には多くの人が乗っている状況です。」事故があったのは、広島市南区にあるJR山陽線の大須賀踏切です。JR西日本などによると11日午後4時半頃、下り列車が踏切内で人と接触しました。 はねられたのは20代の男性で、病院に搬送されましたがその後、