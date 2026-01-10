みなさんは、胃痛に悩まされたことはありますか。第一三共ヘルスケア株式会社（東京都中央区）が実施した「ストレス胃痛実態」に関する意識調査によると、約4割が「週1回以上」胃痛を感じていることがわかりました。また、仕事中の胃痛経験者のうち、約9割が「仕事への悪影響」を感じており、同社の試算では、胃痛による経済損失は年間で約2.7兆円規模にも達することが示唆されました。【グラフ】胃痛による具体的な仕事への悪影響