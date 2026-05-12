イオンは、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」の食料品約3500品目の価格を8月31日まで据え置く。対象は生鮮品などの相場物を除いたすべての加工食品。イオントップバリュの土谷美津子社長は「物価高が長引き、お客様からは必要な分も買い控えしてしまうとの声が届いている。夏は家計負担が大きくなる時期。生活者の暮らしを食料品の価格で応援したい」と話した。■「厳しい環境こそチャンス」土谷社長11日に「トップ