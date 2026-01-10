女子プロゴルフで国内ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）が１０日、千葉・柏市内でスポンサー契約を結ぶ明治のトークショーに出席し、ケガから復帰と優勝を今季の目標に掲げた。昨年７月に左手首を負傷し、長期離脱。９月に手術を受け、１２月からショット練習を再開した。「ここ１週間で練習もしっかり打てるようになり、怖さもどんどんなくなってきた。痛みはほぼない。しっかり最後まで振り切れるようになった」と順調な回