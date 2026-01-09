成果を出す人と、いつまでも報われない人。その差は能力ではなく、日々の行動パターンにあるのかもしれない。上司の許可がないと動けない、周囲の反応や期待をうかがってばかり、他人との競争に疲弊する…。こんなことを続けていては、得られるはずの結果も逃してしまう。ビジネスパーソンの正しい振る舞いとは？※本稿は、作家の永松茂久『心が軽くなるヒント』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。「許可待ち」人間で