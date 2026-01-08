体重や血糖値を気にする人には人工甘味料使用の飲み物やお菓子は魅力的だ。消化器外科医の石黒成治さんは「アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムKなどが広く使われているが、長期的な影響はわかっておらず、体内で血糖コントロールを混乱させるという研究もある」という――。※本稿は、石黒成治『糖質リスク自覚なき「食後高血糖」が万病を招く』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Phira Phonr