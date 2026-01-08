「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第12節は10日（土）から11日（日）にかけて計7つのカードが実施される。 ■群馬グリーンウイングス vs クインシーズ刈谷 ©SV.LEAGUE 昨年12月末の第10節を終えた時点で13勝7敗と勝ち越して2026年への年越しを果たした群馬は先週の第9節でGAME1こそフルセットの末に敗れたものの、GAME2ではしっかりとストレート勝ちを収めた。エ}