「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第12節は10日（土）から11日（日）にかけて計7つのカードが実施される。

■群馬グリーンウイングス vs クインシーズ刈谷

©SV.LEAGUE

昨年12月末の第10節を終えた時点で13勝7敗と勝ち越して2026年への年越しを果たした群馬は先週の第9節でGAME1こそフルセットの末に敗れたものの、GAME2ではしっかりとストレート勝ちを収めた。エースのオリビア・ロジャンスキは現在、総得点518で堂々のリーグトップスコアラーをひたはしる。対する刈谷は今季新加入のロシア籍アウトサイドヒッター、ソフィア・クズネツォワが調子を上げてきており、こちらは総得点388でリーグ全体4位にランクイン。今節では両アタッカーの撃ち合いが繰り広げられそう。

■埼玉上尾メディックス vs アランマーレ山形

©SV.LEAGUE

第10節から3週連続でホームゲームを戦っている最中の埼玉上尾は、これまでの2週における成績は2勝2敗のタイ。今節もホームの声援を受けて、勝ち越しといきたいところだ。毎節の2試合それぞれでメンバーを変える戦い方は今季も変わらず、第11節ではGAME1で移籍加入のオクム大庭冬美ハウィがチーム最多21得点、GAME2では山地梨菜が4本のブロックポイントを含むチーム最多22得点をあげた。A山形を迎えるこの週末でヒロインとなるのは誰だ!?

■Astemoリヴァーレ茨城 vs ヴィクトリーナ姫路

©SV.LEAGUE

今節をホームで戦うAstemoは昨季トップスパイカーとトップブロッカーの個人二冠に輝いたブリオンヌ・バトラーが健在。現時点のアタック決定率49.8％、1セットあたりのブロック決定本数0.84本はいずれもリーグ2位の数字だ。姫路には攻守で高い貢献度を示しているミラ・ケアシミロヴァ・トドロヴァを筆頭に、ブロックでは伊藤麻緒、フロアディフェンスでは福留慧美といった実力派選手がそろっており、バトラーが攻撃でも守備でも勝利への突破口を見出す存在となるだろう。

■ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs デンソーエアリービーズ

©SV.LEAGUE

第11節を終えて、11勝9敗のKUROBEは勝ち星の上積みを、9勝11敗のデンソーは勝敗をタイに戻すべく、今節に臨む。注目は両チームのリベロ。KUROBEの浦山絢妃は現在サーブレシーブ成功率58.8％でリーグ首位の座をキープ。対するデンソーの川畑遥奈は同53.6％の3位に名前を連ねており、昨季SVリーグの初代トップサーブレシーバーに輝いた実力を存分に発揮している。となると、サーブが勝敗の鍵をにぎるか。主導権を相手に譲らせまいとボールを捕らえる守護神たちの競演が、ここに。

■大阪マーヴェラス vs SAGA久光スプリングス

昨年末に「令和7年度皇后杯 全日本バレーボール選手権大会」を制した大阪MVは、第11節の姫路戦で連勝を飾り、2026年の好スタートをきった。その第11節では今季新加入のサマンサ・フランシスがGAME1で7本、GAME2で6本と2日間で計13本のブロックシャットを叩き出す。さらに皇后杯では主に二枚替えで投入されていた宮部愛芽世が両日でスタメン出場を果たし、GAME1では16得点、GAME2ではチーム最多21得点で勝利に貢献するなど攻守双方で着々と戦力アップが図られている印象だ。今季初対戦となるSAGA久光を相手にも、その力を発揮するか。

■岡山シーガルズ vs PFUブルーキャッツ石川かほく

©SV.LEAGUE

第11節は休息週となり、新年最初の公式戦をホームで迎える岡山。現在3勝17敗で12位と苦しんでいるが、SAGA久光と対戦した第10節のGAME1では試合終盤にかけて失速したものの先に2セットを先取した。勝ち星を手にすればおのずと波に乗れるか、後半戦に向けて弾みをつけたいところ。今節で対戦するPFUとは昨年10月の第2節で対戦し、そこでは2日間ともストレート負けを喫しているだけに、今回はリベンジを期する。そのPFUは第10節のGAME2で昨季女王の大阪MVを下し、2025年を白星で締めくくった。こちらも今節が新年最初の公式戦。次は2026年を白星スタートで飾り、後半戦でのジャンプアップの足がかりとする。

■東レアローズ滋賀 vs NECレッドロケッツ川崎

©SV.LEAGUE

昨年11月中旬の第6節GAME2から皇后杯をまたいでリーグ戦9連敗中の東レ滋賀。SVリーグ初代トップサーバーのジュリエット・ロホイスは今季も健在で、サーブ効果率16.8％は現在リーグ2位に名を連ねる。超がつくほどオフェンシブなNEC川崎に自在に攻撃させないためにも、まずはサーブで崩すことから勝機を探る。加えてNECのポイントゲッター、シルビア・チネロ・ヌワカロールは昨季までのチームメートであり、2シーズンをともに過ごした仲だからこそ東レ滋賀としても封じ込めやすい!? 決して容易い相手ではないが、地の利を生かしながら勝ち星を上げてトンネルからの脱出を図る。

■SVリーグ女子第12節 試合日程・放送情報・配信情報

群馬グリーンウイングス vs クインシーズ刈谷

▼日時

GAME1：1月10日（土）13時05分～

GAME2：1月11日（日）13時05分～

▼会場

高崎アリーナ

▼放送

GAME1:群馬テレビ

GAME2:J SPORTS 3

▼配信

J SPORTSオンデマンド

埼玉上尾メディックス vs アランマーレ山形

▼日時

GAME1：1月10日（土）13時05分～

GAME2：1月11日（日）13時05分～

▼会場

上尾市民体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

Astemoリヴァーレ茨城 vs ヴィクトリーナ姫路

▼日時

GAME1：1月10日（土）14時05分～

GAME2：1月11日（日）14時05分～

▼会場

ひたちなか市総合運動公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド

GAME2: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs デンソーエアリービーズ

▼日時

GAME1：1月10日（土）14時05分～

GAME2：1月11日（日）14時05分～

▼会場

黒部市総合体育センター

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

大阪マーヴェラス vs SAGA久光スプリングス

▼日時

GAME1：1月10日（土）14時05分～

GAME2：1月11日（日）14時05分～

▼会場

西宮市立中央体育館

▼放送

GAORA SPORTS

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!

GAME2: J SPORTSオンデマンド

岡山シーガルズ vs PFUブルーキャッツ石川かほく

▼日時

GAME1：1月10日（土）14時05分～

GAME2：1月11日（日）14時05分～

▼会場

シゲトーアリーナ岡山

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ滋賀 vs NECレッドロケッツ川崎

▼日時

GAME1：1月10日（土）15時05分～

GAME2：1月11日（日）15時05分～

▼会場

滋賀ダイハツアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド