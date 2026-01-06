6日午後、福岡市城南区のマンションの一室で成人女性1人と子ども2人が死亡しているのが発見されました。警察は、無理心中の疑いも視野に身元と死因を調べています。警察によりますと、6日午後1時半ごろ、福岡市城南区梅林のマンションで「住人が3か月、家賃を滞納している。連絡がとれません」と保証会社から警察に通報がありました。部屋の玄関は施錠されていて、保証会社と住人の知人がカギを開け、知人が子どもが倒れているのを