遺体が発見されたのは北海道天塩町サラキシの海岸です。2026年5月17日午前6時ごろ、1人で釣りに来ていた人から「人のようなものが打ちあがっている」と通報がありました。警察によりますと、遺体は性別年齢が不明で、死後かなり時間が経過しているとみられます。目立った外傷はないということです。警察は身元の確認を進めるとともに、事件性の有無についても調べています。