全国高校ラグビーで３連覇へ“あと１勝”と迫った桐蔭学園が６日、神戸市内のグラウンドで最終調整を行った。５日の大阪桐蔭戦で負傷退場していたキャプテンのＨＯ堂薗尚吾（３年）は宿舎で治療に努めた。練習は「さすがに大阪（代表）３つやって、疲れてる」（藤原秀幸監督）と、ラインアウトやスクラムからの展開、ディフェンスの確認、個々にキックなど軽めに終始した。決勝の相手は５大会ぶりとなる京都成章。前回は勝っ