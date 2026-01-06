６日午後２時２０分頃、東京都渋谷区広尾のガス製造販売会社の工場兼事務所で、「建物から火が出ている」と目撃者から１１９番があった。火は約２時間後に消し止められたが、工場の外壁約１２０平方メートルを焼いた。建物には当時、従業員２４人がいたが、全員避難して無事だった。警視庁渋谷署幹部によると、隣接する駐車場に止められていた乗用車から出火し、工場の外壁に燃え移ったとみられる。同署が詳しい出火原因を調べ