ポケモンカードゲーム商品などの人気過熱が続く中で、東京都渋谷区内のカードショップが商品を巡って不正行為があったとX上で報告するケースが相次いでいる。元従業員が100万円分以上の商品を持ち出したり、レアカードだけ抜き取って持ち込んだりする被害が出ているという。店からの通報を受けて、警察も出動する事態になっている。元従業員が100万円分以上の商品を不正持ち出し？元従業員による商品持ち出しを報告したのは、カー