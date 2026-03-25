合意できず百貨店大手のそごう・西武は２５日、西武渋谷店（東京都渋谷区）を９月末に閉店すると発表した。周辺の商業施設との競争で収益が悪化し、再開発を巡って地権者と賃貸借契約で合意できなかった。かつて「若者文化の発信地」だった同店は半世紀を超える歴史に幕を下ろし、若者の街・渋谷から当面、百貨店が消えることになる。（石川泰平）営業を終了するのは、婦人服や化粧品などを扱う「Ａ館」と紳士服などの「Ｂ館」